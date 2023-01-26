Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации Швеции на религиозной почве. Операция направлена ​​на то, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, обострить отношения с мусульманскими странами и создать почву для террористических актов, пишут эксперты RLI (Институт Роберта Лансинга).

Москве может совершить атаки под «мусульманским флагом», используя прибывших в Швецию беженцев.

Кремль пытается спровоцировать беспорядки и насилие с последующим повышением риска контролируемых атак в Швеции.

21 января 2023 года один из главарей исламофобской группировки Расмус Палудан, публично сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

После этой акции шведский телеканал SVT выяснил, что именно местный журналист по имени Чанг Йоханнес Фрик предложил Палудану сжечь Коран. Он также гарантировал, что любой ущерб, который Палудан может понести в связи с этой провокацией, будет покрыт.

Эксперты пишут, что ГРУ использовало Палудана при посредничестве Чанга Фрика, который, согласно многочисленным данным не только активно сотрудничал с чекистским пропагандистским каналом «Раша тудей», но также оказался агентом ГРУ, завербованным для проведения психологических операций.

Место — территория возле посольства Турции в Стокгольме — было выбрано специально, поскольку атака была нацелена на Анкару.

Стремление Стокгольма к присоединению к НАТО стало предметом беспокойства Москвы. В результате Кремль затеял операцию, направленную на эскалацию противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что нападение на религиозный символ ислама нельзя будет игнорировать в ходе предвыборной кампании в этой стране.

Неслучайно провокация проведена на фоне угроз Москва в адрес Стокгольма из-за желания Швеции вступить в НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это может привести к «негативным последствиям» для мира в Северной Европе.

Чанг Йоханнес Фрик (до 1995 года — Чанг Георг Линдберг) владеет онлайн-газетой Nyheter idag и ведет передачу на телеканале SD Riks (который финансируется Шведской демократической партией).

Имеются многочисленные признаки того, что этот человек тайно сотрудничает с российской военной разведкой ГРУ и связан с ней. Эта связь не вызывает сомнений, поскольку ранее он более года работал в российском государственном информационном агентстве RT/Russia Today в качестве «фрилансера с постоянными заданиями» в Ruptly, дочерней компании RT.

Связанный с министерством обороны и военной разведкой России, RT принял активное участие в скоординированных усилиях по компрометации международного расследования гибели MH17 в 2014 году.

Контент, раскручиваемый изданием Nyheter idag, отражает задачи, которые ставит Москва в зависимости от актуальной повестки.

Комментаторы пишут, что Россия выбрала Палудана для провокации в связи с тем, что он уже принимал участие в сожжении Корана в Дании, Германии и Франции.

Следом за акцией с сожжением Корана в Швеции Москва раскачивает ситуацию в Нидерландах, где лидер, связанной с России экстремистской организацией, устроил похожую провокацию.

О том, что за акцией по сожжению Корана стоит именно Москва написали и ряд других западных СМИ со ссылкой на свои источники в разведке.

Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО.

Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и является российским агентом влияния, написали Expressen и The New York Times. Еще в 2018 Expressen опубликовала на своей передовице статью, в которой назвала газету «Нюхетер Идаг», в которой работал Фрик, одним из «путинских лакеев».

Издание привело несколько доводов. Один из аргументов, что российское государство платило за скандальные репортажи Фрика из Москвы.

В своих публикациях Фрик открыто призывал к российскому вторжению в Швецию.

Кроме того, один из авторов шведской ультраправой газеты был подозреваемым в финансировании теракта против венгерского культурного центра в Украине, писала газета NYT.