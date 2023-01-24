Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с проведенной 22 января в Гааге акцией против Корана. Об этом сообщило в вторник турецкое министерство в Twitter.

«Мы самым решительным образом осуждаем подлую акцию, связанную с нападением на Коран, совершенную 22 января врагом ислама в Гааге», — говорится в сообщении.

«В МИД Турции был вызван посол Нидерландов, где ему был заявлен решительный протест и указано на недопустимость подобных провокационных акций», — отмечается в сообщении.

По информации телеканала NTV, у здания парламента Нидерландов лидер одного из движений расистской направленности разорвал Коран.