Во вторник, 24 января, перед зданием посольства Турции в Стокгольме пройдет «Акция почтения к Корану».

Об этом сообщил глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш, передает Anadolu.

«Перед посольством Турции, на месте, где было совершено осквернение Корана, пройдет акция почтения к Корану», — сказал Эрбаш в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, в рамках программы будут зачитаны суры из священной книги мусульман с пояснениями и переводом на турецкий, шведский и английский языки.

« Наша задача состоит в том, чтобы устранить зло, превратить его в добро. Мусульманам следует всегда сохранять бдительность, читать, понимать, защищать и уважать нашу священную книгу. Мы должны привить этот дух нашим детям и молодежи», — сказал он.