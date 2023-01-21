Ультраправый датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

Ранее он получил разрешение на сожжение Корана от полиции Стокгольма. Сами же стражи порядка охраняли радикала во время всех его действий.