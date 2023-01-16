Азербайджан будет представлен на международном фестивале во Франции.
Фестиваль «Круг света» пройдет в городе Лилль с 24-го по 27-ое января, уточняет «Репорт».
Азербайджан на фестивале представит известный джазмен Этибар Асадли.
Азербайджан будет представлен на международном фестивале во Франции.
Фестиваль «Круг света» пройдет в городе Лилль с 24-го по 27-ое января, уточняет «Репорт».
Азербайджан на фестивале представит известный джазмен Этибар Асадли.
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