Израиль будет бороться с любой попыткой Ирана разместить военные базы на своих границах с Ливаном и Сирией, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время поездки на север вместе с министром обороны Йоавом Галланом.

«Главный враг, с которым мы сталкиваемся, — это террористический режим в Иране и его укрепление в Сирии и Ливане…Мы полны решимости бороться с попытками Ирана создать ядерный арсенал… и с любыми попытками Ирана создать базу на нашей северной военной границе в Сирии. И мы напомним тем, кому нужно, о наших красных линиях в этом вопросе», — сказал Нетаньяху.