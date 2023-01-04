Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию «умных городов» на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в интервью заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

«Мы и раньше говорили о готовности наших компаний участвовать в процессе восстановления инфраструктуры в Карабахе, говорим это и сейчас.

Одна израильская компания построила молочную ферму в «умном» селе Агалы Зангиланского района. Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, касаются управления водными ресурсами, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства. Мы также представили некоторые возможности сотрудничества в сфере «умных городов» и ждем ответа», — цитирует дипломата Report.