Часть башенного крана рухнула на строящийся отель в турецком городе Измире, уже известно о пяти погибших и двух пострадавших в результате ЧП. Точное количество жертв уточняется.

Инцидент произошёл при строительстве гостиницы в районе Борнова. Согласно данным местной газеты Manset Turkiye, на место происшествия отправлено несколько бригад экстренных служб. По словам губернатора района, кран сломался «в результате аварии во время работы на стройке высотного дома». Он также выразил надежду, что число жертв не увеличится.

