9 декабря группа представителей неправительственных организаций, работающих в сфере экологии в Азербайджане, провела акцию протеста перед посольством Российской Федерации в нашей стране.

Участники акции требовали прекратить действия, ухудшающие экологическую ситуацию на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, положить конец разграблению наших богатств, произволу армян, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Они отметили, что обострение экологической ситуации на территориях нашей страны, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, серьезно беспокоит азербайджанских экологов и активистов.

Участники акции заявили, что незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, усугубляя экологическую ситуацию, оказывает негативное влияние на гражданское население, окружающую среду, биоразнообразие, ресурсы подземных и поверхностных вод, а также экологическую среду на других территориях Азербайджана.

Протестующие указали на важность важность оценки случаев незаконной эксплуатации и экологической ситуации на Гызылбулагском золоторудном и Демирлинском медно-молибденовом месторождениях на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. В связи с этим была выражена просьба создать необходимые условия для обеспечения безопасности при посещении азербайджанскими экологами и активистами освобожденных территорий, а также проведения мониторинга.