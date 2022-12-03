«Лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными».

Это отражено в письме постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю ООН и Докладе о размещении Арменией новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

«Под международным давлением Армения обнародовала некоторые записи о полях, заминированных до 2020 года. Они содержат информацию о 390 709 противотанковых и противопехотных наземных минах, а также других взрывных устройствах», — говорится в письме.

Было отмечено, что эти записи составляют всего 5 процентов всех освобожденных районов и менее трети подтвержденных районов высокой опасности, которые отражены в отчете об оценке деятельности по разминированию в Азербайджане (декабрь 2020 года), подготовленном Службой по разминированию и Программой развития Организации Объединенных Наций. Однако лишь около 25 процентов записей о минных полях, предоставленных Арменией, оказались достоверными, говорится в докладе. Из этого следует, что лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными.