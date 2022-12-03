Неизбирательное применение Арменией мин по-прежнему приводит к гибели и страданиям мирных жителей. Число пострадавших от мин за последние 30 лет составляет 3336 человек (в том числе 357 детей и 38 женщин). В общей сложности 131 инцидент был связан с кассетными боеприпасами.

Об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева генеральному секретарю ООН и представленном докладе о размещении Арменией новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

В докладе было отмечено, что с момента подписания трехстороннего Заявления на минах подорвались 257 военнослужащих и гражданских лиц (по состоянию на 3 октября 2022 г.). Из них 44 убитых и 213 раненых, в том числе 9 детей, одна женщина и три представителя СМИ.

Новые случаи мин-ловушек, оставленных армянскими военными в жилых массивах Лачинского района в августе 2022 года, не оставляют сомнений в том, что целью было добиться как можно большего числа жертв среди мирного населения. Под международным давлением Армения обнародовала некоторые записи о полях, заминированных до 2020 года. Они содержат информацию о 390 709 противотанковых и противопехотных наземных минах, а также других взрывных устройствах. Эти записи составляют всего 5 процентов всех освобожденных районов и менее трети подтвержденных районов высокой опасности, которые отражены в отчете об оценке деятельности по разминированию в Азербайджане (декабрь 2020 года), подготовленном Службой по разминированию и Программой развития Организации Объединенных Наций. Однако лишь около 25 процентов записей о минных полях, предоставленных Арменией, оказались достоверными, говорится в докладе. Из этого следует, что лишь около 1,25 процента освобожденной территории имеют учет минных полей с достоверными данными.