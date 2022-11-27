Как минимум один человек погиб и еще пять получили ранения в результате стрельбы в городе Атланта (штат Джорджия), сообщает телеканал FOX 5 Atlanta.

По ее информации, инцидент произошел в субботу в 20:00 (05:00 GMT+4 в воскресенье) возле моста на 17-й улице. Один человек погиб на месте, пять пострадавших доставлены в больницу, заявил начальник отдела по расследованию убийств полиции Атланты Джермейн Дирлав, отвечая на вопрос журналистов.

Полиция еще не установила подозреваемых. Отмечается, что инцидент мог произойти в результате спора между подростками и молодыми людьми, закончившегося насилием с применением огнестрельного оружия.

Ведется расследование происшествия.