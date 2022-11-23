Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран. Депутаты предлагают признать их деятельность в РФ нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской, сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на заседании комиссии в среду, сообщает ТАСС.

По словам Пискарева, речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции. «Ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельность в контексте проведения СВО на Украине», — подчеркнул Пискарев. В частности, по его словам, речь идет о призывах к финансированию противника, введению санкций против России, выделению Украине оружия и военной техники