В следующем году из госбюджета для развития области культуры будет выделено 650 миллионов манатов — это 1/60 бюджета, что очень мало. Об этом заявил депутат Сабир Рустамханлы в ходе обсуждения государственного бюджета на следующий год на совместном заседании комитетов общественных объединений и религиозных учреждений, науки и образования, семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры, сообщает Minval.az.

«Война между двумя странами идет не только на фронте, но и между сферами культуры, экономики и т.д. Культура является одним из этих фронтов. Нужно отнестись к этому вопросу серьезно», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что четыре года назад президент предложил подсчитать итоги бюджета: «К сожалению, эти итоги не включены в проект бюджета».

«Каким образом в Министерстве культуры увольняют одного замминистра, уличенного в коррупции и назначают другого, когда изначально не были затребованы расходы по бюджетным средствам?», — задался вопросом депутат .