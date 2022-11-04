Такое предложение было сделано правозащитницей Новеллой Джафароглу в ходе слушаний законопроекта «О политических партиях», сообщает Minval.az.

«Вопрос квоты очень важен. Должна быть квота для женщин в парламентских, муниципальных и всех выборах», — сказала она.

Она также отметила, что в настоящее время в США действует 38 политических партий, однако в выборах участвуют только две из них — республиканцы и демократы.

«Я хочу, чтобы в президентских и других выборах в госструктуры в Азербайджане участвовали две партии. А другие партии пусть объединяются и делают свою работу. Они могут работать в сфере образования, экологии и других областях», — сказала она.

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