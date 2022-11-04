В воюющей стране насчитывается 56-57 партий — это не хорошо. А в некоторых странах в военное время даже не разрешают создавать партию. Об этом сказал депутат Сабир Рустамханлы в ходе обсуждения законопроекта «О политических партиях», сообщает Minval.az.

«Однако у нас таких запретов не было. Что требует обсуждаемый закон? Он требует, чтобы эти партии объединились и создали 5-10 или еще меньше 2-3 сильные партии, что они смогли бороться за власть, и чтобы страна знала, кто есть кто», — сказал Рустамханлы.

В то же время он предложил ужесточить некоторые требования закона.

Сабир Рустамханлы отметил, что демократические ценности и мировой опыт являются серьезными вопросами: «Однако к работе политических партий и НПО следует подходить с точки зрения национальных интересов. У каждого народа есть свой менталитет. Закон, который работает в Швеции, Скандинавии — не работает в Азербайджане. Должны ли мы ждать десятилетия, пока наша психология и системы сравняются, чтобы использовать эти законы?».

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