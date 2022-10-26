Патриарх РПЦ Кирилл считает президента РФ Владимира Путина «борцом с Антихристом».

Об этом он заявил на 24-м съезде Всемирного российского народного собора.

По логике главы РПЦ, Путин борется против однополярного мира, грозящего появлением единоличного правителя – Антихриста. С его приходом, напомнил Гундяев, придет конец света. Одними из черт наступающего апокалипсиса глава РПЦ назвал эвтаназию, ЛГБТ-браки и генетические эксперименты.

Остановить все это, уверен Кирилл, может только диктатура большинства, которая не даст меньшинству (в частности ЛГБТ) права голоса: именно это, по мнению российского священника, и есть «настоящая демократия».