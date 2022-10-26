Армения не может оставаться равнодушной к неуважительному отношению к ее суверенитету, сказал журналистам в парламенте спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя запрет на въезд в страну заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину.

По его словам, Армения не может быть равнодушной к неуважительному отношению по отношению своей суверенной территории, и границы Республики Армения это «красная линия».

По его словам, насчет главреда RT Маргариты Симонян у него данных нет. Но не исключил, что это может касаться и Симоньян, ее мужа Тиграна Кеосаяна, как и «агентов различных стран с армянскими фамилиями и манкуртов», а также других людей, которые проявят неуважительное отношение к Армении, ее независимости, к бывшим руководителям страны.

Симонян отметил, что в частных беседах они говорят об экс-президентах Армении в довольно оскорбительных выражениях:

«Однажды я могу потерять терпение и рассказать, что эти люди говорят».