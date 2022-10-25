14 лет назад перестало биться сердце великого азербайджанского певца любимца миллионов — Муслима Магомедовича Магомаева.

Неповторимый баритон и врожденный артистизм Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его возможностей был необычайно широк — оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные произведения азербайджанских и русских композиторов.

Minval.az подготовил для читателей подборку интересных фактов из жизни нашего великого соотечественника.

1. В жилах Магомаева причудливо смешались русская, татарская, адыгейская и азербайджанская крови. На вопрос о национальной принадлежности Муслим Магометович отвечал: «Азербайджан — мой отец, Россия — моя мать».

2. Отец певца, театральный художник Магомет Магомаев, погиб на фронте за несколько дней до победы. Мать, Айшет Кинжалова, оставшись молодой вдовой, уехала искать актерского счастья в Вышний Волочек. Маленький Муслим остался в Баку: бабушка Байдигюль невестку не любила и ребенка ей не отдала. Поэтому воспитывал будущего певца дядя Джамал. Именно ему Магомаев обязан первыми уроками игры на фортепиано.

3. Однажды маленький Муслим, которого заставляли учиться играть на скрипке, заперся в своей комнате и разобрал инструмент на мелкие детали. Это была скрипка работы Амати.

4. Тот самый бархатный баритон, который заставлял трепетать миллионы женщин по всему Советскому Союзу, появился у Магомаева в 14 лет. Сначала он скрывал это от родных, уходил на берег Каспийского моря и пел, пытаясь перекричать шум волн. Именно такими были его первые уроки вокала.

5. Впервые Магомаев женился в восемнадцать лет. Брак не продержался и года, но певец успел стать отцом: тогда у него родилась единственная дочь Марина.

6. С Тамарой Синявской, которую Магомаев называл женщиной всей своей жизни, его знакомили трижды. На третий раз она потеряла терпение и сказала: «Да мы уже знакомы!»

7. Единственный раз, когда Магомаев всерьез раздумывал стать «невозвращенцем», случился из-за недобросовестности его концертного директора. Узнав, что директор «попался», друзья советовали певцу остаться в Париже, где он тогда гастролировал: мол, возвращение — это срок по экономической статье. Но Магомаев все же вернулся в СССР, где не без помощи тогдашнего министра культуры Фурцевой скандал удалось замять.

8. Долгое время Муслим Магомаев был единственным в СССР певцом, которому разрешалось петь на английском языке.

9. Решение уйти в эстраду Магомаев принял во время стажировки в миланском театре La Scala. Итальянцы прочили ему блистательную оперную карьеру, но молодой баритон решил, что опера — это слишком скучно. По словам Магомаева, партия Фигаро стала для него чем-то вроде галочки: спел — молодец, а теперь надо делать то, что хочется.

10. Завершая свою певческую карьеру, Магомаев не давал никаких «последних концертов». Он просто перестал выступать и сосредоточился на живописи и скульптуре. Свое решение он объяснил просто: «Эстрада — искусство молодых. Я пел достаточно долго, пора уступить место».