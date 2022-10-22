Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность, сообщает УНИАН со ссылкой на СБУ.

«Отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил», — отметили в Службе безопасности.

Сообщается, что решение о запрете функционирования «Социалистической партии Украины» было принято на основании указа президента и решения Совета национальной безопасности и обороны. В их основе — доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы нацбезопасности.