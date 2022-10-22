Российские оккупанты могут попробовать взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свое отступление и помешать украинским войскам передвигаться вглубь Херсонской области. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

«Украина не имеет никакого материального интереса в подрыве дамбы, которая может затопить 80 украинских городов, вынудить к перемещению сотни тысяч людей, и повредить и без того проблемное электроснабжение. Однако Россия имеет все основания пытаться прикрыть свои отступающие силы и расширить реку Днепр, которую украинским войскам нужно будет пересечь, чтобы продолжить контрнаступление», — говорится в отчете.

Аналитики также подчеркивают, что любые заявления о том, что российские войска не будут взрывать дамбу из-за беспокойства по поводу водоснабжения Крыма, являются абсурдными. Эксперты ISW напоминают, что после оккупации в 2014 году Крым несколько лет обходился без воды, поставки которой через Северо-Крымский канал из Днепра были прекращены.

«Российские войска будут пытаться удержать восток Херсонщины не из-за воды, а для того, чтобы создать буферную зону, которая позволит им защитить Крым и не даст украинским войскам попасть в зону действия артиллерии полуострова. Российские руководители могут считать, что подрыв дамбы позволит им сохранить эту буферную зону», — пишет ISW.

На фоне неудач ВС РФ на поле боя кремлевские пропагандисты создают информационную подоплеку для повреждения Каховской плотины российской стороной и возложение ответственности за возможные последствия на Киев.

По словам Владимира Зеленского, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала проводится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС — нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.