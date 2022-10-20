Президент России Владимир Путин во время посещения одного из полигонов для мобилизованных в Рязанской области лично опробовал снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Верховный главнокомандующий надел наушники и защитные очки, а затем сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.

Саму винтовку Путин одолжил у одного из мобилизованных, с которым российский лидер успел познакомиться и коротко пообщаться.

— У тебя патрон в патроннике? — поинтересовался у бойца президент.

— Так точно! — ответил его собеседник.

