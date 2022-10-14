Президент РФ Владимир Путин прокомментировал национальную политику СССР, отметив, что в советские времена занимались развитием культуры и экономики народов союзных республик.

Этот вопрос он затронул в пятницу на саммите Россия — Центральная Азия после выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетовал на отсутствие, по его мнению, должного внимания и уважения к центральноазиатским странам, в том числе в сфере экономического сотрудничества.

«Я хотел начать с того, что было сказано Эмомали Шариповичем. Да, действительно, я думаю, что он прав в значительной степени», — сказал Путин. «Конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику», — заметил при этом президент РФ.

«Но сегодня, конечно, нам нужно наполнять все наши форматы, в том числе и вот такой формат [нового саммита], конкретным содержанием», — продолжил Путин, говоря об экономическом сотрудничестве России и стран Центральной Азии. По его словам, смысл этого собрания не в том, чтобы просто поговорить, а в том, чтобы посмотреть на общерегиональные проекты и потребности, сочетать их с имеющимися возможностями и продвигать не только в двустороннем формате, но и в масштабе всего региона. Тогда, уверен Путин, многие вопросы можно будет решать с большим эффектом.