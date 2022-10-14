За нарушение порядка регистрации смерти в Азербайджане отныне будет полагаться штраф в размере до 300 манатов. На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в Кодекс об административных проступках была внесена новая статья 562-1 (нарушение порядка регистрации смерти), сообщает Minval.az.

Согласно новой статье, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов за несвоевременную передачу информации о смерти лечебным учреждением в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, либо за передачу недостоверной информации.

Проект поправки был поставлен на голосование в первом чтении и принят.