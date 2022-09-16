Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан в ходе сеанса вопросов и ответов заявил, что системы здравоохранения стран должны быть готовы к возможному появлению нового и более опасного штамма коронавируса.

Он отметил, что в мире улучшается ситуация с COVID-19, однако значительная часть населения планеты все еще не вакцинирована. По его словам, неизвестно, как вирус продолжит эволюционировать, а из-за снижения числа исследований генома коронавируса не удается оперативно обнаруживать новые варианты и изучать их характеристики.

«Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может заставить нас отступить. Следует сохранять бдительность. Системы здравоохранения должны быть готовы отреагировать», — сказал Райан.