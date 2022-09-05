В суд поступили ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанных в связи с истязанием несовершеннолетних в расположенном в Низаминском районе столицы логопедическом реабилитационном центре «Mehnur» директора Центра Нураны Гаджизаде, психолога Айтадж Кязымлы и помощника директора Сабины Алиярбейли. Об этом пишет АПА.

Ходатайства были удовлетворены и в отношении всех трех лиц избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, они отстранены от должности.