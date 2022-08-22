Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв сообщил в интервью, что знал заранее о готовящемся убийстве. По его словам, представители организации вышли с ним на связь «три-четыре месяца назад» и заявили, что занимаются «партизанской борьбой».

«Вчера нам пришло сообщение с этим манифестом, и было сказано — следите за новостями. Намекнули, где именно следить и про что именно пойдет речь. Мы следили и, действительно, где-то в 10 часов нам пришло сообщение, что это произошло».

До этого момента в СМИ не было никаких сообщений о так называемых акциях «Национальной республиканской армии».

Пономарёв в России объявлен в международный розыск. В 2019 году он получил гражданство Украины.

По данным Mash, за автомобилем Дарьи Дугиной перед её убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка.