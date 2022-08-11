Война России против Украины является самым большим вызовом из всех, которые волнуют правительство Германии. Об этом 11 августа заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Войну, которую развязала Россия, Шольц назвал «ужасной» и требующей от Германии огромных усилий по оказанию помощи Украине в ее борьбе за независимость.

Шольц также заявил об отказе от прежнего курса Германии не поставлять вооружения в кризисные регионы мира. Он сообщил о передаче для украинской армии в последнее время современной немецкой боевой техники, в том числе и тяжелой, которую охарактеризовал как «очень эффективную».

По мнению канцлера ФРГ, «Россия мыслит категориями 17-го, 18-го и 19-го веков, проводит имперскую политику и считает возможным совершать нападение на соседнюю страну и захватывать часть ее территории».