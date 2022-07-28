Правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения военных учений в районе южной части Курильских островов, сообщает ТАСС со сслкой на заявление заместителя генсекретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил Исодзаки.

Он также добавил, что подобная активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.