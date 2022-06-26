Депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Беларусью. Соответствующая инициатива опубликована на сайте Рады.

Законопроект, который рассмотрит Верховная рада, предполагает расширение пограничной полосы и обустройство на ней средств обороны, включая создание минных полей. Изменения намерены внести в ряд законов, среди которых также «Закон о государственной границе Украины».

В обновленной редакции сказано, что «в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков… предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема».

Кроме того, депутаты предложили изменить статью, в которой указан перечень формирований, из которых состоит пограничный отряд. Список предложили расширить и внести в него «противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы».