Высший суд города Ибаге в Колумбии постановил отправить под домашний арест президента страны Ивана Дуке Маркеса на 5 дней за неисполнение решения суда, пишет El Tiempo.

Решение судебной инстанции в отношении главы государства связано с предполагаемым несоблюдением постановления, согласно которому власти страны должны были разработать и реализовать план по защите Национального парка Невадос.

Отмечается, что президенту и другим ведомственным органам было предписано выполнить ряд действий, которые, как утверждалось, президент не выполнил.

Суд также обязал Дуке выплатить штраф.

Сам президент назвал «неконституционным» и «открытым уклонением» постановление Высшего суда Ибаге о помещении его под домашний арест.

Он заявил, что вместе со своими чиновниками он «работает над соблюдением защиты парка Невадос» и что есть отчеты на эту тему.

Президент Колумбии добавил, что это решение суда не является окончательным и что «это открытое уклонение, и мы надеемся, что Судебный дисциплинарный совет будет действовать, и что прокуратура сделает то же самое».