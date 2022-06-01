Обстоятельства гибели армянского «срочника» Давида Варданяна стали причиной громкого скандала в Армении. Напомним: по официальной версии, рядовой Давид Варданян был ранен в левую ногу (в области паха) в результате совершенных «снайпером противника выстрелов», сообщает СК Армении.

Теперь независимые СМИ задают вопросы: как так вышло, что раненый в ногу солдат скончался на следующий день после того, как был доставлен в больницу? Следком Армении озвучил официальную версию. Согласно ей, пуля разорвала артерию: «Паховая область — это та часть ноги, где проходит аорта. А когда аорта разрывается, вылечить это становится невозможно и очень скоро наступает смерть. Военнослужащий скончался от кровотечения, а не просто получил ранение в ногу и скончался», — сообщили в структуре. Но если так, то смерть должна была наступить в течение нескольких минут. Варданян просто не доехал бы до больницы.

Более того, депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Честь имею» Тигран Абрамян сообщил в соцсетях: азербайджанские СМИ, сообщая об инциденте, публикуют фотографии, на которых видны палатки. По данным депутата, Варданян находился в одной из них, когда получил ранение.

«На этом участке военнослужащие несут службу в палатке, хотя власти заверяли, что передовая линия обеспечена соответствующими жилищными условиями. Но если даже было решено установить палатку, то на основании чего в таком уязвимом, видимом, доступном для огня противника участке?», — отметил оппозиционер. В свою очередь, лидер движения «5165» и мать «героя Арцаха» Менуа Ованнисяна – Карин Тоноян пишет, что раненого срочника спускали с боевых позиций в спальном мешке до ближайшего села, и задается вопросом, почему не была обеспечена перевозка раненого: «Представляете, сколько крови он потерял по пути, в то время как солдат был ранен в ногу, и его можно было спасти».

Наконец, напомним: как сообщили в Азербайджане, согласно наблюдениям наших военнослужащих, на том участке, где, по данным армянской стороны, и получил тяжелое ранение Давид Варданян, «зинворы» нарушали дисциплину, пьянствовали, затем в одной из палаток прозвучали выстрелы, а потом оттуда вынесли на носилках раненого и эвакуировали его в тыл. Официально в Армении не подтверждают, что на самом деле Давид Варданян стал жертвой «неуставных отношений». Однако заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян в беседе с журналистами вынужден был признать, что в армянской армии — непрерывная череда смертей военнослужащих в результате неуставных отношений, и добавил: «После 44-дневной войны сказываются психологические факторы. Однако ситуация нуждается в более тщательном анализе и выявлении причинно-следственной связи. Нужно понять, что армия – это зеркало общества, в ней представлены все. Это отражение армянской действительности. Это плохо, конечно. Но такова реальность». Судя по всему, «внутреннее неблагополучие» в армянской армии достигло критической черты. И это воинство несет потери даже без вмешательства Азербайджана.