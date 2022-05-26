В период с марта по апрель темп подорожания соли в России стал рекордным со времен так называемого соляного кризиса в 2006 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в марте стоимость килограмма соли увеличилась на 23% – с 13,8 до 17,07 рубля. А в апреле и вовсе на 32% – до 18,3 рубля. Это выше среднего по стране показателя продовольственной инфляции, который за указанный отрезок времени не превышал 20,5%.

Последний раз соль дорожала более чем на два рубля в месяц в 2006 году, когда появились слухи о прекращении поставок этого продукта из Украины. Тогда ее стоимость взлетела с примерно пяти до 50 рублей. С тех пор подобные скачки не наблюдались.

Ранее стало известно, что вошло в «кризисную продовольственную корзину» россиян. Так, в марте этого года спрос на гречку увеличился на 256%. Значительно вырос спрос на сахар и соль (+37%), картофель (+31%). Также востребованными оказались средства женской гигиены (+129%) и контактные линзы (+236%).