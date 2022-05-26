В отношении бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова изменена мера пресечения.

Решение об этом принял Сабаильский районный суд, передает АПА.

Согласно решению суда, в связи с состоянием здоровья Салима Муслимова изменена мера пресечения, он помещен под домашний арест.

Напомним, Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.