Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» остановило свою деятельность более месяца назад из-за войны.

Об этом сообщил и. о. директора государственного предприятия «Артемсоль» Виктор Юрин в эфире радио.

«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более большинство жителей Соледара, сотрудников ГП «Артемсоль» уже эвакуировались. Большинства работников администрации, инженерно-технических рабочих нет на месте», — отметил Юрин.

По его словам, предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

«Нашу узловую станцию «Соль», куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. «Артемсоль» в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Автомобильным транспортом мы можем вывозить только незначительную часть… Если железная дорога не работает, мы тоже не можем», — подчеркнул глава предприятия.

Он добавил, что всю готовую продукцию вывезли в торговые магазины в апреле.

По его словам, остановку «Артемсоли» почувствуют на себе и потребители из Венгрии, Польши, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Румынии.