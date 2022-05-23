Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула с 20 мая совет директоров «Роснефти», в котором занимала должность независимого директора, сообщила компания.

«Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок», — говорится в сообщении.

Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года.