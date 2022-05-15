Власти Италии утверждают, что помешали хакерским атакам пророссийских групп во время полуфинала и финала песенного конкурса Евровидения, проходившего в итальянском Турине, сообщает РБК со ссылкой на заявление итальянской полиции.

Так было заявлено, что во время голосования и выступлений участников как в полуфинале 10 мая, так и во время финала полиция смягчила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру.

В качестве организаторов атаки идентифицирована хакерская группа Killnet и ее филиал «Легион».

В сообщении не уточняются детали атаки, а также действия, предпринятые властями.

Впрочем, в телеграмм-канале, координирующем группу «Легион», вечером в субботу, еще до начала голосования, действительно осуществлялась координация DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидения. Однако эта атака длилась всего 13 минут, после чего координаторы дали указание прекратить атаку без объяснений.