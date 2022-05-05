Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число стран, где выявлены различные подвиды штамма коронавируса «омикрон», растет, сообщает РИА «Новости».

«Три подвида омикрона BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 приобрели несколько дополнительных мутаций, которые могут повлиять на их характеристики (BA.4 и BA.5 имеют мутации deal 69/70, L452R и F486V; BA.2.12.1 имеет мутации L452Q и S704L). Согласно информации (международной базы данных геномов вирусов. — «Газета.Ru») GISAID и отчетам региональных отделений ВОЗ и государств, число случаев и число стран, сообщающих об обнаружении этих трех вариантов, растут», — утверждается в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ по COVID-19.

Также, по данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться.