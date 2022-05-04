Певец Филипп Киркоров вновь заступился за юмориста Максима Галкина и его жену Аллу Пугачеву перед главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян, заявив, что «местечковые постовые» «выдавливают» людей из страны. Слова Киркорова опубликовала в Telegram телеведущая Ксения Собчак.

«Я сейчас в ужасе что мои слова не услышали… и вторят… зомбировано вторят.., что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом? Я удивлен, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил, как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала. На мой взгляд, я правильно все сказал, по делу. Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки».

Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве. Я патриот нашей страны, для меня большая честь поздравления от нашего президента, огромнейшая честь, что на мои юбилейные концерты пришло более 30’000 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге. Но местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны»