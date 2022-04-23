На церемонии закрытия V Съезда азербайджанцев мира в Шуше председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов обнародовал число жилых массивов, строящихся в Шуше.

M.Аббасов отметил, что в Шуше строятся 7 жилых массивов, мечети и другие объекты.

Отметив строительство в городе новых отелей, М.Аббасов попросил провести и VI Съезд азербайджанцев мира в Шуше и подчеркнул, что к этому времени не будет никаких трудностей для размещения многочисленных участников мероприятий в Шуше.