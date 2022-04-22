Министерство иностранных дел Японии в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года назвало Южные Курилы «незаконно оккупированной» территорией. Сделано это было на фоне вторжения Кремля в Украину.

«Синяя книга по дипломатии» — это своеобразный справочник. Токио публикует его регулярно с 1957 года. На этот раз обновленную версию издания на заседании правительства представил глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси. Ранее в книге Южные Курилы назывались территорией, на «которую распространяется суверенитет» Японии.

Кроме того, в справочнике говорится, что война в Украине сопровождается «насилием, которое подрывает основы международного порядка, в том числе в Азии». Одновременно с этим отмечается, что пока Япония не может оценить перспективы в отношении возможных переговоров о судьбе Южных Курил.