Лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмус Палудан вновь публично сжег священную книгу мусульман – Коран. Очередная провокация праворадикала совершена в городе Торнбю в Дании, в квартале с преимущественно мусульманским населением, пишет Anadolu.

Как сообщается, Палудана охраняли около 30 полицейских, когда он сжигал Коран. Место, где он это делал, было оцеплено полицейской лентой. Семеро сотрудников в штатском из Датского национального разведагентства (PET) также находились вблизи района происшествия.

Ранее Расмус Палудан публично сжег Коран в городе Линчепинг на юге Швеции.

Провокация была совершена фактически под охраной местной полиции.