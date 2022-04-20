Лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмус Палудан вновь публично сжег священную книгу мусульман – Коран. Очередная провокация праворадикала совершена в городе Торнбю в Дании, в квартале с преимущественно мусульманским населением, пишет Anadolu.
Как сообщается, Палудана охраняли около 30 полицейских, когда он сжигал Коран. Место, где он это делал, было оцеплено полицейской лентой. Семеро сотрудников в штатском из Датского национального разведагентства (PET) также находились вблизи района происшествия.
Ранее Расмус Палудан публично сжег Коран в городе Линчепинг на юге Швеции.
Провокация была совершена фактически под охраной местной полиции.
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