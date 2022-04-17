Европарламент собрался взыскать с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и её однопартийцев крупную сумму после публикации СМИ информации о якобы незаконных тратах политика в её бытность евродепутатом. Об этом сообщил представитель ЕП агентству France-Presse.

«Речь идёт о необоснованных выплатах в общей сложности в размере 617 тысяч евро. В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц», – отметил собеседник агентства.

Лично с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро. Согласно данным СМИ, члены «Национального объединения» тратили средства из бюджета Европарламента для личных нужд или на услуги компаний, приближённых к партии.