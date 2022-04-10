На выборах во Франции с незначительным отрывом лидирует действующий лидер страны Эммануэль Макрон. Это следует из результатов первых экзит-полов.



Согласно же сообщениям бельгийских СМИ со ссылкой на exit-poll, по итогам первого тура президентских выборов во Франции лидируют Макрон и Ле Пен, набрав по 24%. За фаворитами гонки следует лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.

