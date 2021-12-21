Первые автомобили Aurus поставлены в Азербайджан

Первые экспортные поставки российских люксовых автомобилей Aurus осуществлены в Азербайджан, ОАЭ и Бахрейн.
Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме, сообщает «Репорт».
«Что касается экспортной ориентации, мы уже несколько экземпляров поставили в Арабские Эмираты, в Бахрейн, Азербайджан», — заявил Мантуров.
Министр отметил, что в первую очередь экспортные поставки бренда ориентированы на страны MENA.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.