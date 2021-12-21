Первые автомобили Aurus поставлены в Азербайджан



Первые экспортные поставки российских люксовых автомобилей Aurus осуществлены в Азербайджан, ОАЭ и Бахрейн.

Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме, сообщает «Репорт».

«Что касается экспортной ориентации, мы уже несколько экземпляров поставили в Арабские Эмираты, в Бахрейн, Азербайджан», — заявил Мантуров.

Министр отметил, что в первую очередь экспортные поставки бренда ориентированы на страны MENA.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.