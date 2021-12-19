Стали известны имена армянских солдат, которых вернул Азербайджан

При посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля десять армянских военнопленных возвращены на родину из азербайджанского плена.
Об этом в своем фейсбуке написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, представив имена вернувшихся военнослужащих:
Галстян Грачик Арамович
Диланян Мкртыч Валикоевич
Арутюнян Гагик Валерьевич
Погосян Радик Развмикович
Гевондян Андраник Гарегинович
Назарян Артур Сирвенович
Шагинян Марат Жораевич
Петросян Севак Агванович
Степанян Карлен Рубикович
Василян Айк Левонович.