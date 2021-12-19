Стали известны имена армянских солдат, которых вернул Азербайджан

При посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля десять армянских военнопленных возвращены на родину из азербайджанского плена.

Об этом в своем фейсбуке написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, представив имена вернувшихся военнослужащих:

Галстян Грачик Арамович

Диланян Мкртыч Валикоевич

Арутюнян Гагик Валерьевич

Погосян Радик Развмикович

Гевондян Андраник Гарегинович

Назарян Артур Сирвенович

Шагинян Марат Жораевич

Петросян Севак Агванович

Степанян Карлен Рубикович

Василян Айк Левонович.