Азербайджан передал Армении 10 армянских военнослужащих



По итогам трехсторонней встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля как результат трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Никола Пашиняна в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также двусторонней встречи с президентом Азербайджанской Республики, 19 декабря 2021 года Азербайджанская Республика при посредничестве Европейского Союза передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения, передает АПА.

Как сообщили в Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджанской Республики, переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в кяльбаджарском направлении.

Позднее армянская сторона арестовала четырех из 10 армянских военнослужащих, переданных 4 декабря 2021 года Азербайджаном, постоянно руководствующимся принципом гуманизма, а шестерым предъявила обвинения.