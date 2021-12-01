Блинкен вновь грозит Москве ужесточением санкций в случае вторжения в Украину

США введут новые экономические санкции против России, если российские военные вторгнутся на территорию Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

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«Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношении Украины, мы ясно дали понять, что ответим решительно, в том числе с помощью высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом», — заявил Блинкен, выступая в Риге после встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Госсекретарь США не уточнил, какие именно санкции могут быть введены против России.

«Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в кротчайшие сроки, если он примет такое решение», — сказал Блинкен.

По его словам, Москва активизировала кампанию по дезинформации против Украины. Госсекретарь США отметил, что в последний раз подобный всплеск антиукраинской пропаганды наблюдался в 2014 году.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается «переложить вину» на Украину за возможную конфронтацию. «Я хотел бы еще раз официально заявить, что Украина не планирует никакого военного наступления на Донбасс. Это российская пропагандистская чушь, чтобы оправдать собственные приготовления к потенциальному нападению», — сказал он.