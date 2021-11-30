Блинкен пригрозил России последствиями за «любые действия» против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за «любые действия» в отношении Украины.

«Любые действия России по эскалации вызовут огромную озабоченность Соединенных Штатов, равно как и Латвии, а возобновление агрессии повлечет за собой серьезные последствия», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем, передает РИА Новости.

Также Блинкен заявил, что США будут консультироваться с партнерами по поводу нахождения войск России у границ Украины. «Мы очень обеспокоены передвижениями у границ Украины. Мы знаем, что Россия часто сочетает такого рода действия с усилиями по внутренней дестабилизации страны. Это часть их тактики, и мы следим за этим очень пристально», — отметил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США пообещал в среду после встречи НАТО рассказать больше про ситуацию вокруг Украины и о России в этой связи. Большая часть вопросов на конференции так или иначе касалась якобы планов «российской агрессии».