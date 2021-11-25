Афганцы выдают своих 10-летних дочерей за талибов ради еды

В захваченном террористической организацией «Талибан » Афганистане жители стало массово выдавать замуж своих малолетних дочерей взамен на приданое, сообщает Thomson Reuters Foundation.

Так, печнику Фейзалю пришлось выдать двух своих дочерей в возрасте 13 и 15 лет замуж, чтобы спасти семью от голода и расплатиться по долгам.

«Количество случаев настолько увеличилось из-за голода. У людей ничего нет и они не могут прокормить своих детей. Это совершенно незаконно и запрещено по канонам ислама», — заявила Уажма Фрух, известная афганская защитница прав женщин.

Активистка добавила, что иногда замуж выдают девочек в возрасте десяти лет.

Сообщается, что приданое обычно может составлять от $500 до $2000, причем чем моложе девочка, тем больше цена.

В ООН отмечают, что гуманитарная ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после победы «Талибан» в войне в августе. Около 97% населения находятся на грани нищеты.

До прихода террористов к власти минимальный возраст для заключения брака составлял 16 лет, однако теперь жестких ограничений нет.